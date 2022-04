NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 84 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Gabelstapler-Herstellers zum ersten Quartal habe er seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2022 und 2023 reduziert, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen sei zwar besser als erwartet ausgefallen, die Sichtbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung sei aber nach wie vor gering./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 19:09 / BST





