NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstaplerherstellers sei sehr gut gewesen im zweiten Quartal, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings rechne das Management mit weiter sinkenden Margen, monierte er und verwies auf diesbezüglich verfehlte Erwartungen im abgelaufenen Jahresviertel./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:31 / UTC



