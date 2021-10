NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die Berichtssaison der Stahlbranche von 14,90 auf 14,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Ergebnisse (Ebitda) der europäischen Stahlkonzerne im Bereich Baustahl dürften im dritten Quartal um 34 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen sein, schrieb Analyst Alan Spence in der am Montag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend hob er seine Schätzungen an. Die Prognosen für das Schlussquartal hätten zudem noch Luft nach oben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 04:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2021 / 19:00 / ET





