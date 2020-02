FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co vor Zahlen von 5 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach mehreren Gewinnwarnungen im Jahr 2019 sollte der Stahlhändler das reduzierte Gewinnziel für 2019 erreicht haben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die gedämpfte Marktlage dürfte der Ergebnisausblick für das laufende erste Quartal aber schwach ausfallen. Er erwartet wegen der Marktlage auch 2020 noch keine spürbare Belebung der tatsächlichen Nachfrage./tih/ajx



