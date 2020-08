FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Quartalszahlen von 4,80 auf 5,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem höheren fairen Wert für die Aktien des Duisburger Stahlhändlers lägen angepasste Risikoparameter zugrunde./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 13:31 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 13:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.