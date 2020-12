FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) nach einer erneuten Prognoseanhebung von 5,40 auf 8,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz der zuletzt zurückgezogenen unverbindlichen Interessensbekundung durch Swoctem und Finanzinvestor Apollo untermauere das grundsätzliche Übernahmeinteresse die strategischen Fortschritte und das Potenzial von KlöCo, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen weiteren Übernahmeversuch schließe er nicht aus. Diermeier erhöhte seine Prognosen für den Stahlhändler in Reaktion auf den neuen Ausblick und die Impfstoff-Fortschritte./ssc/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 11:10 / MEZ



