FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Halten" mit einem fairen Wert von 11,50 Euro belassen. Der Stahlhändler schreibe Rekordgewinne dank der explosionsartig gestiegenen Stahlpreise, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis für das dritte Quartal habe aber im Rahmen der zuvor angehobenen Prognosespanne gelegen. Er geht davon aus, dass die Stahlpreise nun zunächst weiter konsolidieren./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 16:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 16:23 / MEZ



