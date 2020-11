HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat Klöckner & Co angesichts der jüngsten Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von fünf auf acht Euro angehoben. Mittel- bis langfristig böten die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Stahlhändler deutliches Wachstumspotential, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt hätten sich die Aussichten verbessert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 15:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 15:38 / MEZ



