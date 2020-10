HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 124 Euro angehoben. Analyst Mustafa Hidir nannte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie drei Gründe für einen Kauf der Papiere des Spezialisten für Bremssysteme. Die Signale für das laufende Geschäft, vorhandene Margentreiber und die mittelfristigen Aussichten hätten seine positive Meinung noch gestärkt. Die Kursschwäche resultiere aus Verkäufen von Heinz Hermann Thiele und biete eine gute Einstiegschance./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.