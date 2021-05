HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das erste Quartal des Bremsenherstellers dürfte durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Dies wiederum könnte einen guten Einstiegspunkt ergeben, da die jüngste Kursschwäche bereits ein eher träges Auftaktquartal eingepreist habe. So sollte die Auftragsdynamik gerade auf dem Zugbereich in den kommenden Quartalen zunehmen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 08:15 / MESZ

