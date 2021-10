HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 125 auf 122 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Sorgen über die Geschäftsperspektiven des Bremsenherstellers seien übertrieben, weshalb der gesunkene Aktienkurs eine Einstiegschance biete, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.