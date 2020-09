HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 89 auf 99 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Bremsenherstellers sei auch während der Corona-Krise nicht zu beanstanden gewesen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien sei aber nicht attraktiv. Er verschob in seinem Modell den Bewertungshorizont um ein Jahr nach vorne./tih



