HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor dem Quartalsbericht von 78 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Lorrain stutzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den auf Nutzfahrzeuge ausgerichtete Bremssystemhersteller. Zum Kauf der Papiere zu raten sei noch zu früh. Knorr-Bremse werde nach wie vor im Gleichklang mit skandinavischen Industrieaktien gehandelt und zwar auf Basis der erwarteten Renditen des freien Barmittelflusses für das laufende und kommende Jahr. Dies aber sei nicht ausreichend attraktiv./ck/la



