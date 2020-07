FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 121 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Nischenanbieter von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge sei krisenresistenter als gedacht, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt sei dem Unternehmen angesichts seiner kurzen Börsenhistorie skeptisch gegenüber eingestellt. Hauenstein jedoch verwies auf den "gesunden Mix" aus Stabilität und strukturellem, aber auch zyklischem Wachstum sowie das hochwertige Produkt- und Serviceportfolio. Das deutlich über dem Marktniveau liegende nachhaltige Wachstums- und Profitabilitätsprofil dürfte seine Stärke in Krisenzeiten zeigen, aber auch darüber hinaus./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 18:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 18:42 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.