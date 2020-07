NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach dem Geschäftsbericht nun sein Bewertungsmodell für den Bremssystem-Hersteller für Schienen- und Nutzfahrzeuge überarbeitet und zugleich sein Kursziel bis Ende Dezember 2021 verschoben, begründete Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Anhebung. Die Aktie sei jedoch bereits ausreichend hoch bewertet im Vergleich zu anderen Qualitätsunternehmen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.