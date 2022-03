NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 92 auf 90 Euro gesenkt. Werte aus der europäischen Zugindustrie hätten nach einer Anpassung der Inflationserwartungen und trotz des Krieges in der Ukraine noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim Bremsenhersteller Knorr sollten die Erwartungen ihren Tiefpunkt erreicht haben. Mit der Ernennung des neuen Aufsichtratschefs Reinhard Ploss, der hoch angesehen sei, und dem Abschied des Konzernchefs Mrosik könnten die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung zerstreut werden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.