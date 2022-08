NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach den Halbjahreszahlen von 85 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller erwarte den Verlust von Marktanteilen der Schienenfahrzeugsparte in China, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Weil auch der konjunkturelle Abschwung sowie steigende Kosten belasteten, schraubte Gupta die Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre nach unten./jcf/men



