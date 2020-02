HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Frederik Bitter rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit recht mauen Ergebnissen, die den Bremssystemhersteller an das untere Ende der Jahreszielspanne gebracht haben dürften. 2020 gebe es mit Blick auf die mittelfristigen Ziele massiven Gegenwind./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 08:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 08:17 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.