ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einem Analystenwechsel von 72 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. "Es ist zu früh, die Bremse zu lösen", schrieb die nun verantwortliche Expertin Iris Zheng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Knorr-Bremse spiele zwar eine führende Rolle, der chinesische Schienenfahrzeugmarkt erreiche aber seinen Höhepunkt. Dies dürfte das Wachstum mittelfristig dämpfen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 00:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.