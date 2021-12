NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Votum für Kone um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 53 auf 70 Euro erhöht. Der Aufzughersteller "hebe ab", schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem schwierigen Jahr - geprägt von Problemen in China und hohen Kosten - sieht er die Finnen nun als Outperformer. Den Ergebniskonsens für 2022 hält er für 6 bis 7 Prozent zu niedrig./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 15:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 19:01 / ET





