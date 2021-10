NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Kone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Wie es sich bereits bei anderen Konzernen gezeigt habe, habe auch der finnische Aufzugs- und Rolltreppenhersteller die Erwartungen an den Auftragseingang übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) aber verfehlt, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund einer höheren Unsicherheit im China-Geschäft, zunehmenden Gegenwinds durch höhere Kosten und der aus dem Auftragsbestand resultierenden niedrigeren Margen könnten sich die Marktschätzungen für den Gewinn im Jahr 2022 als zu hoch erweisen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 06:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 06:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.