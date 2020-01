ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Krones von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 84 Euro angehoben. Nach einem schwierigen Jahr 2019 mit überdurchschnittlichen Kostensteigerungen habe der Vorstand des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen schnell mit Kostensenkungen reagiert, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während das Management sehr transparent vorgehe, zögerten Investoren noch, die Schritte voll einzupreisen. Der kommende Kapitalmarkttag des Konzerns könnte das ändern./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.