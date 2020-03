ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" belassen. Der rund 10-prozentige Kursverfall der europäischen Investitionsgüteraktien seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Januar preise einen 15-prozentigen Absatzrückgang der Unternehmen im laufenden Jahr ein, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie bevorzugt Wachstumswerte wie Alstom und Vestas oder derzeit attraktiv bewertete Papiere wie Siemens, Rheinmetall, Kion und ABB./edh/ag



