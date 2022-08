HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 92 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik beim Auftragseingang halte an, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Der rekordhohe Auftragsbestand beschere gute Berechenbarkeit des Geschäfts bis ins Jahr 2024./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 08:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 08:25 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.