FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach der Konkretisierung der Umbaumaßnahmen von 50 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Nika Zimmermann sieht in einer am Montag vorliegenden Studie Licht am Ende des Tunnels. Sie berücksichtigt in ihrem Bewertungsmodell für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen nun einen höheren Anteil der avisierten Sparziele./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 08:30 / GMT



