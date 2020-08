FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Krones nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 52 auf 65 Euro angehoben. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sollte den Boden im zweiten Quartal nun gesehen haben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite komme Krones mit seinen eingeleiteten Senkungsmaßnahmen voran. Kurzfristig dürfte der Kapitalmarkttag am 12. November ein Kurstreiber sein, da er dann einen konkreten Ausblick für 2020 erwarte, die Ankündigung weiterer Kostensenkungen und eine erste Indikation für 2021. Die Aktie sei im Vergleich zu denen der Wettbewerber günstig bewertet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 11:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 11:33 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.