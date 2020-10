FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert je Aktie jedoch von 65 auf 68 Euro angehoben. Der Saatguthersteller habe ein starkes Geschäftsjahr hinter sich, in dem die organische Wachstumsrate beeindruckt habe, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020/21 falle konservativ aus. Nach der zuletzt deutlich überdurchschnittlichen Kursentwicklung sei das weitere Kurspotenzial zunächst überschaubar geworden./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 09:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 09:58 / MEZ





