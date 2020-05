NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LafargeHolcim nach dem jüngsten Zwischenbericht zum ersten Quartal und aktuellen Daten von wichtigen Endmärkten des Baustoffherstellers von 52 auf 53 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe nun seine Ergebnisschätzungen je Aktie (EPS) bis 2023 im Schnitt um etwa 6 Prozent angehoben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) auf vergleichbarer Basis erwartet er zugleich einen Rückgang im zweiten Quartal um 30 Prozent und im Gesamtjahr 2020 um 12 Prozent./ck/la



