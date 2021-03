NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Hold" mit einem Kursziel von 51,40 Franken belassen. Die anhaltende Rally indischer Zementhersteller liefere eine gute Vorgabe, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Über entsprechende Beteiligungen des Konzern stütze dies den Kurs./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 21:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.