ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat LafargeHolcim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Franken belassen. Der Baustoffkonzern habe ein Jahr mit zwei unterschiedlichen Hälften hinter sich, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem im ersten Halbjahr habe das hohe Engagement in Schwellenländern als Bremsklotz gewirkt, bevor dann in vielen Ländern eine Erholung eingesetzt habe, die sich 2021 beschleunigen sollte./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 22:21 / UTC

