NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LafargeHolcim von 61 auf 62 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da sich der aktuelle Zyklus seinem Ende nähere, dürfte die Zementnachfrage im neuen Jahr 2020 mit gebremsten Tempo wachsen, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu den Baustoffeherstellern. Bei LafargeHolcim sollte das Gewinnwachstum zwar begrenzt ausfallen, doch sei die Aktie wegen des steigenden Free Cashflow einen Kauf wert./tav/edh





Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



