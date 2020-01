LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Franken belassen. Aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahr erwarte er im Jahresverleich einen leichten Gewinnrückgang im vierten Quartal, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf vergleichbarer Basis werde das Wachstum auch im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen, dies sei durch verschiedene Entwicklungen weltweit beeinflusst, wie zum Beispiel die Waldbrände in Australien. Der Experte erwartet zudem, dass das Management seine Gewinnprognose beibehalte und er passte sein Modell lediglich im Zuge von Wechselkursveränderungen an./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2020 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.