NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim vor Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Europas Baustoffekonzerne sollten ein weiteres gutes Quartal mit gestiegenen operativen Ergebnissen (Ebitda) hinter sich haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese positive Entwicklung sollte angesichts fiskalischer Stimulierungsmaßnahmen erst einmal anhalten - trotz Gegenwinds von der Kostenseite sowie der Gesetzgebung zu Kohlendioxid-Emissionen. Entsprechend dürften alle Branchenvertreter Dividenden zahlen - auch Unternehmen wie unter anderem HeidelbergCement, die zuletzt die Gewinnausschüttung ausgesetzt hätten. Ihr bevorzugter Titel bleibt Saint-Gobain./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.