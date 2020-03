FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Robin Draeger widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie einer möglichen Übernahme des Lonza-Geschäftsbereichs Specialty Ingredients (LSI). Das Produktportfolio würde gut zum deutschen Spezialchemiekonzern passen. Ein solcher Deal wäre logisch und machbar, so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 06:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.