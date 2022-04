ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 68 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Aktienkurs dürften Verkäufe von Beteiligungen des Chemiekonzerns den größten Einfluss entfalten, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für die operative Marge (Ebitda) in diesem Jahr liege er unter dem unteren Rand der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne. Für Lanxess sprächen die Weitergabe steigender Kosten an die Kunden sowie ein Schuldenabbau dank Verkäufen von Beteiligungen./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 18:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 18:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.