HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das erste Quartal von 75 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Nachdem das erste Quartal 2021 träge gestartet sei und Entwicklung erst im März deutlich angezogen habe, dürfte es im ersten Jahresviertel 2022 wegen des Ukraine-Krieges genau andersherum gewesen sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.