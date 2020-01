HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Lanxess auf "Halten" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der deutschen Chemiekonzerne dürften die aktuelle Branchenschwäche widerspiegeln, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Da sich die Branchenwerte in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut entwickelt und damit von der Geschäftsentwicklung der Unternehmen klar abgekoppelt hätten, habe sich das Risiko von Kursrückschlägen signifikant erhöht./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 10:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 11:01 / MEZ



