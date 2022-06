FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess angesichts der Auslagerung des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen in ein Gemeinschaftsunternehmen von 46 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein ähnlicher Deal sei zuvor schon erfolgreich vom Wettbewerber Arlanxeo praktiziert worden, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht drei Vorteile: Neben Synergien und der eigenen Fokussierung auf kundennahe Nischenmärkte zahle der Finanzinvestor Advent einen hohen Kaufpreis. Durch den Deal würden Bewertungsreserven aufgedeckt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 13:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 13:27 / MESZ



