MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach der Bekanntgabe von Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber TAG Immobilien auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Einerseits komme die Nachricht überraschend, da beide Unternehmen nicht für große Übernahmeaktivitäten bekannt seien, sondern in den letzten Jahren kontinuierlich aus eigener Kraft gewachsen seien, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits spielten Zukäufe bereits seit Jahren eine Rolle in der deutschen Immobilienbranche; in den letzten Quartalen habe die Dynamik sogar zugenommen./la/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 15:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.