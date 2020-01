FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für LEG von 126 auf 122 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern könnte 2020 auch unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Lars von Lackum weitere Zukäufe tätigen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte derweil seine Prognosen für die Neubewertung des Immobilienportfolios und passte sie damit an die Unternehmensziele an./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.