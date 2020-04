NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Kurserholung seien die meisten deutschen Wohnimmobilienkonzerne recht hoch bewertet, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt schätze die Ergebnisentwicklung und die Stabilität der Nettovermögenswerte (NAV) des Sektors zu optimistisch ein. Der Experte reduzierte seine Ergebnis- und NAV-Prognosen für das Wohn- und das Gewerbeimmobiliensegment. Die LEG-Aktie sei wegen ihres besonders defensiven Profils und ihres attraktiven Chance/Risiko-Verhältnisses seine einzige Kaufempfehlung./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.