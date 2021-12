NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Analyst Neil Green bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Adler-Deal in sein Bewertungsmodell ein und widmete sich der Bilanzentwicklung im kommenden Jahr. Auch wenn der faire Wert des Immobilienkonzerns theoretisch höher liege, lässt er sein Kursziel wegen möglicher Kapitalerhöhungen unverändert. Die Frage der Finanzierung der expansiven Strategie bremse wohl die Kursentwicklung, so der Experte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.