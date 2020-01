FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni vor der Berichtssaison zum vierten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Generell seien im europäischen Automobilsektor nur begrenzte Überraschungen zu erwarten, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem wegen des Brexit, der Handelsstreitigkeiten und der Klimaziele dürfte der Fokus allgemein eher auf den Ausblicken auf das Jahr 2020 liegen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.