NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni nach einer Informationsveranstaltung zur Autobranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Er habe mit dem Vorstandschef Aldo Kamper ein spannendes Gespräch über die langfristige Strategie des Anbieters von Bordnetz-Systemen gehabt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Asumendi rechnet jedoch mit einem recht schwachen Jahresstart im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020, einem negativen freien Barmittelzufluss 2021 und nur eine begrenzte Entschuldung sowie Refinanzierungsbedarf Ende 2022./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 00:15 / GMT



