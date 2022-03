NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Leoni arbeite mit Kunden und Zulieferern mit Hochdruck daran, um die Produktionsausfälle bei Kabelbäumen aufzufangen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In zwei ukrainischen Produktionsstätten werde wieder in begrenztem Umfang produziert und andere Fabriken trügen auch dazu bei. Wegen des Konflikts mit Russland habe Leoni seinen Ausblick nun weiter gekürzt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 07:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.