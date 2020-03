NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni angesichts der Erwägung von Staatshilfe auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Autozulieferer müsse nun sehen, dass die Vernichtung von Barmitteln, Umstrukturierungsbelastungen und das Betriebskapital im kommenden Jahr abgedeckt würden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Asumendi erwartet nun im Rahmen der Vorlage der Jahreszahlen mehr Klarheit zur Bilanz, zur kurzfristigen Liquidität und einen Zwischenstand zur Veräußerung der Sparte Wire & Cable Solutions./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 09:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 09:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.