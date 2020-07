NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Bei dem Kabel- und Bordnetzspezialisten dürfte der Umsatz auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr um rund 45 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die im Zuge der Corona-Krise gewährten Staatshilfen sollten aber helfen, in diesem Jahr den Liquiditätsverbrauch zu stoppen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.