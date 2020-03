FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Leoni nach Eckdaten für 2019 von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 9,80 auf 7,00 Euro gesenkt. Sowohl die schwache Entwicklung in 2019 als auch die im Schlussquartal gebildeten Rückstellungen überraschten negativ, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte in der Folge seine Annahmen für 2020 und die Folgejahre. In dem neuartigen Coronavirus sieht er einen möglichen zusätzlichen Belastungsfaktor./tih/edh



