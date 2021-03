MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach der Analystenkonferenz zu den Jahreszahlen 2020 auf "Add" mit einem Kursziel von 238 Euro belassen. Er habe nun das APAC-Joint-Venture des Industriegase-Herstellers aus seinem Bewertungsmodell herausgerechnet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Reakion am Montag. Einige Analysten dürften dies bislang noch nicht gemacht haben, weshalb er aktuell mit seinen Schätzungen für 2021 noch unter denen des Konsens liege./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 08:35 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.