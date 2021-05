MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Linde nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 238 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Nach der besser als erwartet ausgefallenen Berichterstattung zum Startquartal sei auch die Telefonkonferenz des Industriegasekonzerns sehr positiv gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 16:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.